Tacikistan'da geçen yıl doğal afetlerde 20 kişi öldü

Tacikistan'da geçen yıl meydana gelen sel, heyelan ve benzeri doğal afetlerde 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Rustam Şohiyon, düzenlediği toplantıda, 2016 yılında ülkede 55 doğal afetin meydana geldiğini hatırlatarak, bunların sonucunda 20 kişinin öldüğünü, binlerce evin ise hasar gördüğünü belirtti.

Doğal afetler sonucunda ayrıca 13 bin hektar tarım arazisinin de zarar gördüğünü kaydeden Şohiyon, bu afetlerde ayrıca 156 köprü ve 644 kilometre kara yolunun da etkilendiğini dile getirdi.

Şohiyon, doğal afetlerde zarar görenlere 500 bin dolardan fazla maddi yardım sağlandığını kaydederek, söz konusu yardımlarla 70'ten fazla evin yeniden inşa edildiğini, hasar gören evler için ise çeşitli inşaat malzemeleri yardımı yapıldığını vurguladı.

Topraklarının önemli kısmı dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da, yağışlı mevsimlerde sık sık sel, heyelan ve göçükler meydana gelirken, bunun sonucunda ülke ekonomisi önemli ölçüde zarar görüyor.