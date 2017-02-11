Tahrik Etmek İçin Dokunmanıza Gerek Yok

Eğer karşınızdaki partnerinizi etkilemek ve baştan çıkarmak istiyorsanız yapmanız gerekenler aşağıda sıralanıyor…

Bir erkeği baştan çıkarmak istiyorsanız ille de ona dokunmanız gerekmez. Dudaklarınızdan dökülen kelimeler de sizi dünyanın en seksi kadını yapabilir bir anda. Nasıl konuşacağınızı biliyor olmanız bu konuda yeterli olacaktır.

İşte size altın değerinde tüyolar…