Tahrik Etmek İçin Dokunmanıza Gerek Yok

Bir erkeği baştan çıkarmak istiyorsanız ille de ona dokunmanız gerekmez. Dudaklarınızdan dökülen kelimeler de sizi dünyanın en seksi kadını yapabilir bir anda. Nasıl konuşacağınızı biliyor olmanız bu konuda yeterli olacaktır.
İşte size altın değerinde tüyolar…
- Flört ederken en garanti yol dokunmaktır evet. Ama bunun yerine sözcüklerle de iletişime geçip karşınızdakini baştan çıkarabilirsiniz.
- Karşınızdaki erkeği onu baştan çıkaracak sorular sorarak veya iltifatlar ederek size olan ilgisini bambaşka bir hale dönüştürebilirsiniz.
- Göz teması çok önemlidir. Gözleriniz kendinize olan güveninizi, ona olan ilginizi ve içinizden geçenlerin aynası olabilir. Hiç konuşmadan ondan gözlerinizi kaçırmadan cezp edici bakışlar atarak onu etkileyebilirsiniz.
- Eğer karşınızdaki erkeği tahrik ederek ilgisini üzerinize çekmek istiyorsanız o zaman onunla birlikte gülün. O kahkaha atıyorsa sizde atın. Yapılan araştırmalar birlikte gülen bir kadın ve erkeğin birbirlerine karşı bakış açılarının farklılaştığını söylüyor.
- Karşınızdakini olumlu olumsuz eksik veya fazla her şeyinizi anlatmayın. Biraz gizemlilik sizi daha çekici kılacaktır. Gizemli olmak, her aradığında telefona çıkmamak veya her sorduğu soruya olduğu gibi cevap vermemek de sizi son derece çekici yapabilir.
- Utangaçlığı bir kenara atın ve kelimelerin gücüne güvenin. Özellikle de mesajlaşırken ona erotik cümleler kurmaktan kendinizi alıkoymayın.
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