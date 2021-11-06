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Tahsin Mertekçi Kabri Başında Anıldı

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Tahsin Mertekçi Kabri Başında Anıldı
Tahsin Mertekçi Kabri Başında Anıldı

Yalova Spor Kulübü eski Başkanı ve eski Milletvekili Tahsin Mertekçi, 4'üncü ölüm yıldönümümde mezarı başında anıldı.

Güzelyurt eski Milletvekili Tahsin Mertekçi'nin Yuvacık'ta mezarı başında yapılan anma törenine ailesinin yanısıra sevenleri katıldı.

Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Toplumcu Kurtuluş Partisi YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da anma törenine katılarak konuşma gerçekleştirdi.

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