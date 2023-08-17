Taliban: Kadınların kamusal alanda yüzlerinin görülmesi değerlerini azaltır

Afganistan'da iktidarı ele geçirişinin ikinci yıl dönümünü kutlayan Taliban'ın Ahlak ve Fazilet Bakanlığı sözcüsü Molvi Muhammed Sadık Akif, kadınların kamusal alanda yüzlerinin erkekler tarafından görülmesinin değerlerini azalttığını söyledi.

Taliban yetkilisi, kadınların yüzlerinin kamusal alanda görünmesi halinde fitne ya da günaha girme ihtimalinin bulunduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki din alimlerinin kadınların ev dışında yüzlerini örtmeleri gerektiği konusunda "hemfikir" olduğunu da söyleyen Akif, kadınları başörtüsüz görmenin yüzlerinin zarar göreceği anlamına gelmediğini belirterek "Kadının kendi değeri vardır ve bu değer erkeklerin ona bakmasıyla azalır. Allah tesettürlü kadınlara saygı gösterir ve bu değerlidir" ifadelerini kullandı.

"Halk yasakları destekliyor"

Halkın alınan yasakları desteklediğini de ifade eden sözcü, "İnsanlar burada şeriatı uygulamak istedi. Şimdi biz de şeriatın uygulanmasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mevcut yönetim altında erkeklerin artık önceki hükümet zamanında olduğu gibi kadınları taciz etmediğini ya da onlara bakmadığını da sözlerine ekleyen Akif, bakanlığın toplumun kurallara uyup uymadığını kontrol etmek için bir memur ve muhbir ağına güvendiğini söyledi:

"Görevliler ve gönüllüler pazarlarda, halka açık yerlerde, üniversitelerde, okullarda, medreselerde ve camilerde dolaşıyor. İnsanları izliyorlar. Ayrıca onlarla konuşuyor ve onları eğitiyorlar. Biz onları izliyoruz ve insanlar da bizimle işbirliği yapıyor ve bizi bilgilendiriyor."

Kadınların yasaklandıkları alanlardan biri olan parklara ise belirli koşulları yerine getirmeleri halinde gidebileceklerini söyleyen Akif, "Parka gidebilirsiniz ama sadece orada erkekler yoksa. Eğer erkekler varsa, o zaman şeriat buna izin vermiyor." dedi.