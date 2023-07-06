Tartıştığı şahsın burnunu, soda şişesiyle kırdı

Gönyeli’deki bir parkta, tartıştığı şahsın burnuna soda şişesi ile vurarak ciddi şekilde darp eden T.U. isimli zanlının 5 bin 117 gündür ülkede kaçak olarak yaşadığı tespit edildi, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli’deki bir parkta, tartıştığı şahsın burnuna soda şişesi ile vurarak ciddi şekilde darp eden T.U. isimli zanlının 5 bin 117 gündür ülkede kaçak olarak yaşadığı tespit edildi, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının "Vahim Zarar” ve “Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, Pazar günü, Gönyeli’deki Yalçın Park içerisinde, aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde zanlının, M.A.D isimli şahsın burnuna cam soda şişesiyle vurarak burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkede 5 bin 117 gündür kaçak olarak bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.