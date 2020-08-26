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TATAR A Haberde canlı yayına katıldı! Maraş açılımını anlattı!

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, A Haber’de canlı yayına katılarak, Kapalı Maraş’ın açılmasına ilişkin çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TATAR A Haberde canlı yayına katıldı! Maraş açılımını anlattı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, A Haber’de canlı yayına katılarak, Kapalı Maraş’ın açılmasına ilişkin çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Kapalı Maraş’ın açılma sürecini anlatırken, “ KKTC yönetimi altında iade diyoruz. BM kararlarının aksini söylemiyoruz” dedi. Maraş’ta Vakıf Mallarına işaret eden Tatar, “Haklarımıza halel gelmeksizin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye ekledi.

Maraş’ta eski hak sahiplerine ve yatırımcılara iadenin sözkonusu olduğunu aktaran Tatar, “İsteyen kullanır, isteyen satar. Burasının açılması, bölgenin gelişmesine ve KKTC ekonomisine önemli katkısı olacaktır” şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk halkının bölgesel gelişmelere daha fazla seyirci kalamayacağını kaydeden Tatar, Türkiye ile birlikte proaktif siyasetin parçası olmak gerektiğini ifade etti.

Türkiye’in etkin ve fiili garantisinden taviz verilmeyeceğini yineleyen Tatar, Türkiye’nin gücüyle aynı paralelde, Kıbrıs’ta yeni gelişmelere bakmak gerektiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının üniter bir yapıya mahkum etmeyeceklerini kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs artık çok değerli bir çoğrafyanın parçasıdır. Türkiye ile haklarımızdan vazgeçmeyiz. Devletimizin çatısı altında huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kıbrıs’ta Rumların anlaşma için hiçbir zaman ileri bir adım atmadığına işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya müzakerelerde taviz verdi eleştirisinde bulundu. Federal çözüm dışında alternatiflerin ortaya konmadığını kaydeden Tatar, kazandıkları takdirde, seçimden sonra müzakere süreci başlaması halinde, federasyon yanında iki devleti de konuşmak gerekeceğini söyledi.

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