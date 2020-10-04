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Tatar İskele’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı

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Tatar İskele’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı
Tatar İskele’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, bugün İskele’yi ziyaret etti.

Tatar’a bakanlar, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. UBP İskele İlçe Merkezi’nde İlçe Başkanı Osman Kırşan, Genel Sekreter Ersan Saner, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve bölgenin diğer önde gelen simalarıyla bir süre görüşme yapan Ersin Tatar, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Tatar, ardından kendisine eşlik edenlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.Bölgede bir de yürüyüş gerçekleştiren Ersin Tatar, vatandaşlarla sohbet etti, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı, seçim vizyonuna destek istedi.

Tatar, “ İskelemiz de seçime hazır. Bu kadar yoğun ilginin sandıkta bizlere yansıması da büyük olacaktır. Görüşlerimizin, vizyonumuzun İskele’de de vatandaşlarımız tarafından benimsendiğini gördük. Yeni gelecek yürüyüşümüze İskele de katılmıştır” dedi. 

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