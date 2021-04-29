Tatar ve Çavuşoğlu Cenevre’den ayrıldı

Cenevre’deki 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetleri, Cenevre’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye varışında saat 18.30’da Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Tarihi bir toplantı sonrası Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının kalıcı bir şekilde bir antlaşma ile sağlanması için egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzün sağlanmasında ısrarcı olduk…” dedi.