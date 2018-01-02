TDP Büyük Dayanışma Gecesi yarın gerçekleşiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 7 Ocak erken genel seçim çalışmaları çerçevesinde Büyük Dayanışma Gecesi düzenleyecek.

"Güçlü, Temiz Özgür- Sen de Gel Katıl" sloganıyla düzenlenecek olan etkinlik, 3 Ocak 2018 Çarşamba Gecesi Acapulco Resort Hotel Panorama Salonu'nda saat 19'da başlayacak.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçmişi temiz, donanımlı 50 kişilik aday kadrosunun yanı sıra, toplumun yapısal sorunlara çare olacak, ülkeyi her anlamda ileri taşıyacak plan ve projelerin oluşturduğu TDP Katılım Vizyonu kitabı ile toplumun karşısına çıktıklarını belirterek, "Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek 'güçlü, özgür ve temiz bir gelecek sen de katıl' çağırısı yaptık. Ne mutlu bizlere ki bu çağrımız çok güçlü bir karşılık bulmakta, halkımızın desteği ve katılımı her geçen gün artmaktadır" dedi.

Ülkenin dört bir yanından katılımların yanı sıra çok güçlü destek mesajları da aldıklarını belirten Cemal Özyiğit,"Kıbrıs Türk Halkının geleceği aydınlıktır. Halkımızın kararlılığı ve iradesi sayesinde 7 Ocak'ta bembeyaz bir sayfa açılacak ve aydınlık geleceği halkımızla el birliği ile yaratacağız" dedi.