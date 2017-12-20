  • BIST 110.508
  • Altın 155,816
  • Dolar 3,8287
  • Euro 4,5340
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

TDP milletvekili adayları Lefke'de vizyonlarını paylaştı

»
TDP milletvekili adayları Lefke'de vizyonlarını paylaştı
"Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah bir Lefke"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, erken genel seçime yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Lefke İlçesinde sırasıyla Lefke İstiklal İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi, Lefke Kaymakamlığı, Lefke Kaza Mahkemesi, Posta Dairesi, Tarım Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Elektrik Dairesi, Lefke Polis Karakolu, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çevre Dairesi, Sosyal Yardım Dairesi, Lefke çarşı merkezindeki iş yerleri , Bankalar, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Lefke Belediyesi ziyaret edildi. 

Okulların, esnafın ve yurttaşların sorunlarının dinlendiği ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. Lefke Belediyesine yapılan ziyarette ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile yeni ilçe olan Lefke İlçesi ile Lefke Belediyesi'nin sorunları konuşuldu, bu konularla ilgili TDP'nin çözüm önerileri paylaşıldı. 

tdp-lefke-ziyaret--(3).jpg

TDP Milletvekili adayları ziyaretlerde, adanın en güzel yerlerinden olan Lefke bölgesinin yıllarca unutulmuş bir şekilde kaderine terk edildiğini belirterek, Lefke bölgesinin ve insanlarının emeği, üretimi ve kültürü ile doğal güzelliklerinin hak ettiği değerin karşılığını bugüne kadar maalesef bulamadığına dikkat çektiler. 

tdp-lefke-ziyaret--(4).jpg

TDP'nin temel hedeflerinden birinin Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin citta slow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğu, turizm, üniversite ve üretim potansiyeli çok yüksek olan bölgede bu sektörlerin gelişiminin birbirleri ile paralel planlanarak, üreten, gelişen, karakterini koruyan huzurlu ve refah bire Lefke yaratılacağına vurulandı.    

tdp-lefke-ziyaret--(9).jpg

Mevcut CMC Maden İşletme Tesisleri Atık Alanı'nın Lefke’nin kanayan yarası olduğu, TDP'nin, mevcut alanın rehabilite projesini hemen başlatarak, rehabilitasyonu gerçekleştireceği kaydedildi. 

tdp-lefke-ziyaret--(10).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erhürman: “Ya bu hesapları açıkla, ya da adaylıktan vazgeç”20 Aralık 2017 Çarşamba 10:47
  • TDP'nin “Katılım Vizyonu Kitabı” resmi web sayfası üzerinden yayınladı19 Aralık 2017 Salı 12:00
  • Çevreyi düşünen yok19 Aralık 2017 Salı 10:44
  • Yılmabaşar: TDP dengeleri değiştirecek18 Aralık 2017 Pazartesi 17:50
  • TDP milletvekili adayları KTMMOB'yi ziyaret etti18 Aralık 2017 Pazartesi 12:18
  • YSK’nın seçim tavkim süreci devam ediyor18 Aralık 2017 Pazartesi 10:34
  • TDP den coşkulu ve renkli şölen17 Aralık 2017 Pazar 00:05
  • DP Sipahi ve Pamuklu köylerinde istifalar16 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
  • “Senden Oy İsteyenlere Bunları Sordun mu? "16 Aralık 2017 Cumartesi 17:30
  • İdris: "Açılsın zarflar, ortaya çıksın mallar"16 Aralık 2017 Cumartesi 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti