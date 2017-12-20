TDP milletvekili adayları Lefke'de vizyonlarını paylaştı

"Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah bir Lefke"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, erken genel seçime yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Lefke İlçesinde sırasıyla Lefke İstiklal İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi, Lefke Kaymakamlığı, Lefke Kaza Mahkemesi, Posta Dairesi, Tarım Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Elektrik Dairesi, Lefke Polis Karakolu, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çevre Dairesi, Sosyal Yardım Dairesi, Lefke çarşı merkezindeki iş yerleri , Bankalar, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Lefke Belediyesi ziyaret edildi.

Okulların, esnafın ve yurttaşların sorunlarının dinlendiği ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. Lefke Belediyesine yapılan ziyarette ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile yeni ilçe olan Lefke İlçesi ile Lefke Belediyesi'nin sorunları konuşuldu, bu konularla ilgili TDP'nin çözüm önerileri paylaşıldı.

TDP Milletvekili adayları ziyaretlerde, adanın en güzel yerlerinden olan Lefke bölgesinin yıllarca unutulmuş bir şekilde kaderine terk edildiğini belirterek, Lefke bölgesinin ve insanlarının emeği, üretimi ve kültürü ile doğal güzelliklerinin hak ettiği değerin karşılığını bugüne kadar maalesef bulamadığına dikkat çektiler.

TDP'nin temel hedeflerinden birinin Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin citta slow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğu, turizm, üniversite ve üretim potansiyeli çok yüksek olan bölgede bu sektörlerin gelişiminin birbirleri ile paralel planlanarak, üreten, gelişen, karakterini koruyan huzurlu ve refah bire Lefke yaratılacağına vurulandı.

Mevcut CMC Maden İşletme Tesisleri Atık Alanı'nın Lefke’nin kanayan yarası olduğu, TDP'nin, mevcut alanın rehabilite projesini hemen başlatarak, rehabilitasyonu gerçekleştireceği kaydedildi.