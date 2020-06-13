  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Tecritte Tutulacak Turistlere Her Gece Eğlence

» »
Tecritte Tutulacak Turistlere Her Gece Eğlence
Tecritte Tutulacak Turistlere Her Gece Eğlence

 Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’a giden turistlerden, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkanların tatilde oldukları duygusunu kaybetmemelerini sağlayacaklarını söyledi.

Alithia’nın “Savvas Perdios Mail’e… Tecritte Kalacaklara Her Gece Eğlence” başlıklı haberine göre Perdios, İngiliz Mail Online’a yaptığı açıklamada tecritte kalması veya tedavi görmesi gereken turistler için 3 otel bir de hastane tahsis ettiklerini, masraflarının da Rum yönetimi tarafından ödeneceğini açıkladı.

Bu maksat için tahsis edilen otellerin 500 odası bulunduğunu söyleyen Perdios, tecritte kalacak ziyaretçilerin tatil duygusu bozulmasın diye her çabanın harcanacağını kaydetti, şöyle konuştu:

“Her gece odalarına yemek sipariş edebilecekler. Tatilde olduklarını hissetmeleri için kendilerine her gece eğlenceler sunulacak, buna karoke, şov ve bingo da dâhil.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köpeğini Arabasının Kaputu Üzerinde “Gezdiren” Rum Tutuklandı12 Haziran 2020 Cuma 12:02
  • Nava Diskosundaki Kalabalık Güney Kıbrıs’ı Karıştırdı12 Haziran 2020 Cuma 11:30
  • Güney Kıbrıs’ta 1 yeni vaka!11 Haziran 2020 Perşembe 18:45
  • Sınır kapılarından geçişler hakkında Güney’de ne düşünülüyor?11 Haziran 2020 Perşembe 17:55
  • Güney Kıbrıs'ta halkın yüzde 95’i rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyor11 Haziran 2020 Perşembe 17:54
  • Güney kesiminde spor faaliyetleri başlıyor11 Haziran 2020 Perşembe 17:19
  • Engelli çocukların bulunduğu “AY. Yeorgios –HR. Hasapis” kurumunda yangın11 Haziran 2020 Perşembe 12:45
  • BAF Sahillerine 96 Cankurtaran11 Haziran 2020 Perşembe 12:30
  • Güney Kıbrıs Havacılık Şirketlerine 6,3 Milyon Euro Teşvik Veriyor11 Haziran 2020 Perşembe 11:42
  • Larnaka Havalimanında 2 vaka...Yakın temaslılar tecritten kaçıp plaja gidiyor10 Haziran 2020 Çarşamba 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti