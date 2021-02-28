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Texas Büfe öksüz kaldı...

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Lefkoşa'da okullar yolu olarak bilinen bölgede bulunanTexas Büfe mekanının sahibi  Aziz Derebeyler hayatını kaybetti.
Texas Büfe öksüz kaldı...

Lefkoşa'da okullar yolu olarak bilinen bölgede bulunanTexas Büfe mekanının sahibi  Aziz Derebeyler hayatını kaybetti.

Bir çok öğrencinin Aziz Dayı diye hitap ettiği Aziz Derebeyler, yarın Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek. 

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