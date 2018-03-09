THY, DAÜ’lü pilot adaylarıyla buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart 2018 Perşembe günü, saat 11:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ’lü pilot adayları için “Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun” temalı ortak bir seminer düzenledi.

THY’de pilotluk kariyeri yapmayı planlayan DAÜ’lü öğrenciler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı İstihdam Şefi Feyza Sofu ile THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı Uzmanı Abdülkerim Akyol, öğrencilere sunum yaptı. Sunuma öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

“Pilot Olmak Hayal Değil”

THY’nin tarihi ile ilgili bilgi veren THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı İstihdam Şefi Feyza Sofu, pilotluk için düzenledikleri akademi programını anlattı. THY’de 24 bin personelin çalıştığını ifade eden Sofu, yurtdışı ofislerinde ise toplamda 3 bin 280 çalışanlarının bulunduğunu ve bu rakamın her geçen yıl nitelikli iş gücü ile artmaya devam ettiğini belirtti. Sayısız ödüle sahip THY’nin genç pilotlar aradığını vurgulayan Sofu, “Üst üste Avrupa’nın en iyi havayolu seçildik. Pek çok sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklara imza atıyoruz. Pilot olmak kesinlikle hayal değil. DAÜ’lü öğrencilerin de başvurularını bekliyoruz” dedi. Seminerde, THY ile ilgili tanıtım filmi ve 2012 pilotluk akademisi mezunlarının röportajlarının izlenmesinin ardından, soru cevap kısmına geçildi. Etkinlik, hediye çekilişinin ardından sona erdi.