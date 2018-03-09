  • BIST 116.915
  • Altın 162,268
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERYatgıtay'dan Can Dündar kararı

THY, DAÜ’lü pilot adaylarıyla buluştu

»
THY, DAÜ’lü pilot adaylarıyla buluştu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart 2018 Perşembe günü, saat 11:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ’lü pilot adayları için “Yeni Ofisiniz Bulut Manzaralı Olsun” temalı ortak bir seminer düzenledi.

THY’de pilotluk kariyeri yapmayı planlayan DAÜ’lü öğrenciler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı İstihdam Şefi Feyza Sofu ile THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı Uzmanı Abdülkerim Akyol, öğrencilere sunum yaptı. Sunuma öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

“Pilot Olmak Hayal Değil”
THY’nin tarihi ile ilgili bilgi veren THY İnsan Kaynakları Yetiştirilmek Üzere Pilot Alımı İstihdam Şefi Feyza Sofu, pilotluk için düzenledikleri akademi programını anlattı. THY’de 24 bin personelin çalıştığını ifade eden Sofu, yurtdışı ofislerinde ise toplamda 3 bin 280 çalışanlarının bulunduğunu ve bu rakamın her geçen yıl nitelikli iş gücü ile artmaya devam ettiğini belirtti. Sayısız ödüle sahip THY’nin genç pilotlar aradığını vurgulayan Sofu, “Üst üste Avrupa’nın en iyi havayolu seçildik. Pek çok sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklara imza atıyoruz. Pilot olmak kesinlikle hayal değil. DAÜ’lü öğrencilerin de başvurularını bekliyoruz” dedi. Seminerde, THY ile ilgili tanıtım filmi ve 2012 pilotluk akademisi mezunlarının röportajlarının izlenmesinin ardından, soru cevap kısmına geçildi. Etkinlik, hediye çekilişinin ardından sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Yabem Yunanca Dil Eğitimleri 26 Martta Başlayacak08 Mart 2018 Perşembe 19:09
  • DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan anlamlı etkinlik08 Mart 2018 Perşembe 19:08
  • DAÜ, III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişim Yarışması projeleri sergileniyor 08 Mart 2018 Perşembe 19:07
  • Özyiğit: “Bu toprakların yarınları bizim sorumluluğumuzdadır”08 Mart 2018 Perşembe 16:29
  • YDÜ ve İtalyan MAGI Group arasında ortak işbirliği protokolü imzalandı08 Mart 2018 Perşembe 14:38
  • Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff DAÜ’ye geliyor07 Mart 2018 Çarşamba 18:32
  • YDÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çerçevesinde “Onun Filmi” Belgeseli07 Mart 2018 Çarşamba 18:31
  • LAÜ’de “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Diyabet” konulu panel düzenlenecek07 Mart 2018 Çarşamba 18:30
  • “Sigara Benzeri Olmayan Bir Sağlık Sorunudur!”06 Mart 2018 Salı 19:46
  • Prof.Dr. Mustafa Sağsan ile Öğretim Görevlisi Tijen Zeybek’ten Bursa Yıldırım Belediyesi Çalışanlarına Seminer06 Mart 2018 Salı 19:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti