  • BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem izdihamı

» »
Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem dün saat 17:00’da City Mall Avm aktivite alanında Kıbrıslı sevenleriyle buluştu.
Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem izdihamı

Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem dün saat 17:00’da City Mall Avm aktivite alanında Kıbrıslı sevenleriyle buluştu.

Çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Ezgizem, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.MHA

5g4a9206.jpg5g4a9167.jpg5g4a9169.jpg5g4a9205.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnönü köyünün sevilen isimlerinden Hasan Debreli hayatını kaybetti17 Nisan 2019 Çarşamba 13:46
  • Başkasının yerine sınava girdi tutuklandı!16 Nisan 2019 Salı 14:05
  • Mağusa'da Cinsel saldırı zanlısı öğretmenin davasında şikayetçi sayısı yükseliyor15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
  • Vadili'de vandallık.. Ağacı kırdılar...15 Nisan 2019 Pazartesi 10:46
  • İyilik Festivali başladı14 Nisan 2019 Pazar 11:02
  • Gazimağusa Belediyesi taşınmaz mal vergilerinin son ödeme tarihini duyurdu11 Nisan 2019 Perşembe 16:06
  • Cinsel taciz zanlısı teminatla serbest11 Nisan 2019 Perşembe 14:43
  • Kar-İş yarın Mağusa’da eylem yapacak09 Nisan 2019 Salı 15:09
  • Son dakika: Taşel'de şok uyarı grevi!08 Nisan 2019 Pazartesi 15:05
  • Korkuteli’nde set kapatıldı,suyun akışı durduruldu08 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti