Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem izdihamı

Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem dün saat 17:00’da City Mall Avm aktivite alanında Kıbrıslı sevenleriyle buluştu.
Çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Ezgizem, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.MHA
Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem dün saat 17:00’da City Mall Avm aktivite alanında Kıbrıslı sevenleriyle buluştu.
Çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Ezgizem, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.MHA
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