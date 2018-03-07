TKP-YG'den YDP'ye 38 kişi katıldı. TKP-YG Mağusa ilçe teşkilatından istifa eden 38 kişilik grup yapılan törenle Yeniden Doğuş Partisi’ne(YDP) katıldı.

YDP Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Genel Başkan Erhan Arıklı yaptığı konuşmada; “ Seçimlerden sonra yaptığımız üyelik kampanyasında şu anda üye sayımız 2.350’ye ulaştı. Yıl sonuna kadar 10.000 üye yapmayı hedefliyoruz. Biz prensip olarak başka partilerden istifa edip partimize katılanları kamuoyuna ilan etmiyoruz. İlk defa bu arkadaşlarımız için bu bu prensibi bozmuş olduk” dedi

Arıklı, Mecliste Başbakan Erhürman ile yaptığı tartışmayı da anlatarak şunları söyledi;" Bunlar bizim Afrika gazetesi eylemcileri konusunda haklı olduğumuzu biliyorlar. Bu olayın unutulmasını ve gündeme getirilmemesini istiyorlar. Biz gündeme getirdikçe rahatsız oluyorlar. Bize Mecliste ayar vermeye çalışıyorlar. İnce ya da kalın Ayar verme işi bizim işimiz. Bizlere ayar verme devri bitti. Bunu anlayın artık. Hala daha hazım zorluğu yaşanıyor bu Mecliste. YDP Gerçeğini kabullenmekte zorlanıyorlar. Bu da onların problemi" dedi.

YDP'ye katılan üyelerden bazıları;

Tamer Karakaşlı TKP-YG İlçe Başkanı

Bahadır Cevher TKP-YG İlçe yönetimi

Dinçer Çakıcı TKP-YG İlçe Yönetimi

Cafer Koçak TKP-YG Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi

Cemal Kırcalı TKP-YG Çamlıca Örgüt başkanı ve 38 kişilik bir grup