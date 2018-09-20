Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' Bush'a yıktı

ABD Başkanı, ülke tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatanın, Cumhuriyetçi başkanlardan Bush'un Afganistan ve Irak işgalleriyle Ortadoğu'ya girilmesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hill TV'ye verdiği röportajda, kendince ülke tarihinde yapılan en kötü hatanın ne olduğunu da açıkladı.

Neydi ABD tarihinde yapılan en kötü hata? İçsavaş mı? 11 Eylül saldırılarının önlenememesi mi? Ya da Pearl Harbor mu? Hayır, hiçbiri.

Şimşeklerini Demokrat Partililere yöneltmesiyle tanınan Trump, bu kez kendi partisi Cumhuriyetçileri hedef aldı.

'OBAMA DA ÇEKİLMEKLE HATA YAPTI AMA'

''Ülkemizin tarihinde yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü tekil hata, Başkan (George W.) Bush tarafından Ortadoğu'ya sokulmasıdır'' diyen Trump, şöyle devam etti:

''(Barack) Obama ABD askerlerini oradan çıkarmakla yanlış yapmış olabilir, ama bence, asıl girmemiz, ülkemizin tarihinde yapılmış en büyük hatadır.''

7 TRİLYON DOLAR HARCANDI DA NE OLDU?

Bu yüzden 'ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını' belirten Trump, şöyle konuştu:

'MİLYONLARCA IRAKLININ ÖLDÜĞÜNE' İŞARET ETTİ

''Şimdi bir yerde pencere tamir etmen icap etse 'aman, sakın yapmayalım' diyorlar. 7 trilyon dolar ve milyonlarca can, çünkü biliyor musunuz, ben iki tarafı da saymayı seviyorum. Milyonlarca can…''

'ORTADOĞU'DA SAVAŞLARA GİRİŞMEK, AMERİKAN İÇSAVAŞINDAN DA KÖTÜ'

Trump, ''Benim kanımca ülkemizin tarihinde yapılmış en kötü tekil hata'' diye tekrarlayarak şöyle devam etti:

''İçsavaşı anlarsınız. İçsavaş içsavaştır. Bu farklı. Bizim açımızdan Ortadoğu'ya girmek bu ülke için kötü bir gündü.''