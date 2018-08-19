Trump, Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı" iddiası

ABD'li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı"na destek vereceğinden endişe ettikleri bildirildi.

Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD birliklerinin yerini özel paralı askerler alacak - Prince, dikkatleri çekmek için gelecek günlerde medya kampanyası başlatmayı planlıyor - Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Prince'in önerisi üzerinde düşünülmediğini ifade etti



NBC News'da yer alan haberde, Trump’ın, Prince’in Afganistan’daki "savaşı özelleştirme" önerisiyle ilgilendiği öne sürüldü.

Habere göre, Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD askeri birliklerinin yerini doğrudan Trump'a rapor verecek ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak.

EKİBİ ENDİŞELİ

Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri yetkililerin ve kongre üyelerinin bu öneriyle ilgili endişeli oldukları ifade edildi. Prince, Trump'ın özelleştirme planına karşı çıkan danışmanlarının, Taliban ile barış görüşmeleri için gösterdikleri çabalarla başkana sanki barış çok yakınmış gibi "pembe bir tablo" çizdiklerini öne sürdü.

Danışmanlarının, Trump'ın Afganistan'daki savaşla ilgili sabırsız davranarak Prince'in planı gibi önerileri ciddi şekilde düşünmesinden ya da Afganistan'dan tamamıyla çekilmesinden kaygı duydukları belirtildi.