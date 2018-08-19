  • BIST 88.735
  • Altın 229,442
  • Dolar 6,0368
  • Euro 6,8881
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Trump, Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı" iddiası

» »
ABD'de endişe yaratan iddia: Trump'ın 'Blackwater' planı
Trump, Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı" iddiası

ABD'li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı"na destek vereceğinden endişe ettikleri bildirildi.

Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD birliklerinin yerini özel paralı askerler alacak - Prince, dikkatleri çekmek için gelecek günlerde medya kampanyası başlatmayı planlıyor - Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Prince'in önerisi üzerinde düşünülmediğini ifade etti 

NBC News'da yer alan haberde, Trump’ın, Prince’in Afganistan’daki "savaşı özelleştirme" önerisiyle ilgilendiği öne sürüldü.

Habere göre, Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD askeri birliklerinin yerini doğrudan Trump'a rapor verecek ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak.

EKİBİ ENDİŞELİ

Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri yetkililerin ve kongre üyelerinin bu öneriyle ilgili endişeli oldukları ifade edildi. Prince, Trump'ın özelleştirme planına karşı çıkan danışmanlarının, Taliban ile barış görüşmeleri için gösterdikleri çabalarla başkana sanki barış çok yakınmış gibi "pembe bir tablo" çizdiklerini öne sürdü.

Danışmanlarının, Trump'ın Afganistan'daki savaşla ilgili sabırsız davranarak Prince'in planı gibi önerileri ciddi şekilde düşünmesinden ya da Afganistan'dan tamamıyla çekilmesinden kaygı duydukları belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pence: Türkiye Trump'ın kararlılığını sınamazsa iyi olur16 Ağustos 2018 Perşembe 09:01
  • ABD’nin Nebraska eyaletinde okulların silahlandırılması tartışılıyor15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:55
  • Karısına kızdı, eve ucakla kamikaze yaptı14 Ağustos 2018 Salı 11:20
  • Eşi, Donald Trump'tan boşanmak için gün sayıyor'14 Ağustos 2018 Salı 11:05
  • Washington'da ırkçıların gösterisine sadece 20 kişi katıldı13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:43
  • Son Dakika: Beyaz saray çelik ürünlerine gümrük artırımına yarın başlayacak12 Ağustos 2018 Pazar 17:55
  • İnanılmaz hırsızlık: Havalimanından uçak çaldı, F-15'ler peşine düştü11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:43
  • 'Hitler haklı' dedi, Cumhuriyetçi Parti'nin Missouri adayı seçildi10 Ağustos 2018 Cuma 13:50
  • Oscar ödüllerine 'Populer Film' kategorisi geliyor09 Ağustos 2018 Perşembe 12:53
  • Arjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddetti09 Ağustos 2018 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti