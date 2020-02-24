Trump bu kez google çeviri Hintçesiyle Twitter'ı çıldırttı

ABD Başkanı'nın Hindistan için yola çıktığı andan itibaren hesabından Hintçe tweet atılmaya başlandı. Google çeviriden kes yapıştır yapıldığında hemfikir olan nettaşlar, Trump yönetimine "Doğru düzgün Hintçe bilen çevirmen tutun" diye çıkıştı.

Hindistan'a ilk resmi ziyaretini eşi Melania Trump ile birlikte gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dillere destan tweetlerine seyahat boyunca devam etti, ama bu kez Hintçe olarak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sürekli kucaklaşmasıyla, barışçı direnişiyle Britanya sömürgeciliğini yenmiş Hindistan'ın bağımsızlik lideri Mahatma Gandi'nin konutunda ziyaretçi defterine sadece bir cümle yazıp sayfanın geri kalanını imzasıyla kaplamasıyla sosyal medyada alay konusu olan Trump'ın Hintçe tweetleri de şimşekleri çekti.

Hindistan için yola çıktığı andan itibaren hesabından Hintçe tweet atmaya başlayan Trump'tan yoldayken ve 'Namaste' mitingi sırasında paylaşımlar geldi.

Ancak Hintçe tweetlerini beğenmeyen nettaşlar 'İngilizceden Hintçe'ye birebir çevrilmiş' eleştirisini getirdi.

Bir kullanıcı "Başkanmızla gurur duyuyoruz, ne kadar çok dilde akıcı olamıyor. 'İyi niyet ve sevgiyle arzumuzu sembolize edebilelim ve ortaklığımızı genişletelim diye ve inanılmaz' gibi saçmalıklardan attığı tweetlerden, google çeviriden kes yapıştır yaptığı anlaşılıyor" diye yazarken, bir diğeri kısa ve netti:

"

Biri Trump'ın google çevirisini engellesin."

"Google çeviri kullanmayı bırakın. En azından Hintçe bilen birini tutabilirdiniz, sizin yerinize o tweet atardı."