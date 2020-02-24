  • BIST 114.789
  • Altın 326,408
  • Dolar 6,1174
  • Euro 6,6396
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Trump bu kez google çeviri Hintçesiyle Twitter'ı çıldırttı

» »
Trump bu kez google çeviri Hintçesiyle Twitter'ı çıldırttı
Trump bu kez google çeviri Hintçesiyle Twitter'ı çıldırttı

ABD Başkanı'nın Hindistan için yola çıktığı andan itibaren hesabından Hintçe tweet atılmaya başlandı. Google çeviriden kes yapıştır yapıldığında hemfikir olan nettaşlar, Trump yönetimine "Doğru düzgün Hintçe bilen çevirmen tutun" diye çıkıştı.

Hindistan'a ilk resmi ziyaretini eşi Melania Trump ile birlikte gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dillere destan tweetlerine seyahat boyunca devam etti, ama bu kez Hintçe olarak. 212344455-t-rump.jpg

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sürekli kucaklaşmasıyla, barışçı direnişiyle Britanya sömürgeciliğini yenmiş Hindistan'ın bağımsızlik lideri Mahatma Gandi'nin konutunda ziyaretçi defterine sadece bir cümle yazıp sayfanın geri kalanını imzasıyla kaplamasıyla sosyal medyada alay konusu olan Trump'ın Hintçe tweetleri de şimşekleri çekti. 

Hindistan için yola çıktığı andan itibaren hesabından Hintçe tweet atmaya başlayan Trump'tan yoldayken ve 'Namaste' mitingi sırasında paylaşımlar geldi. 

Ancak Hintçe tweetlerini beğenmeyen nettaşlar 'İngilizceden Hintçe'ye birebir çevrilmiş' eleştirisini getirdi. 

Bir kullanıcı "Başkanmızla gurur duyuyoruz, ne kadar çok dilde akıcı olamıyor. 'İyi niyet ve sevgiyle arzumuzu sembolize edebilelim ve ortaklığımızı genişletelim diye ve inanılmaz' gibi saçmalıklardan attığı tweetlerden, google çeviriden kes yapıştır yaptığı anlaşılıyor" diye yazarken, bir diğeri kısa ve netti:trump-2.jpg

trump-3-001.jpg"

Biri Trump'ın google çevirisini engellesin."

"Google çeviri kullanmayı bırakın. En azından Hintçe bilen birini tutabilirdiniz, sizin yerinize o tweet atardı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a operasyonları durdurma talimatı22 Şubat 2020 Cumartesi 11:14
  • Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasından bir tarikat sorumlu tutuluyor, tarikat lideri salgın için 'şeytan işi' dedi21 Şubat 2020 Cuma 19:51
  • Rusya'dan Türkiye'ye videolu çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun20 Şubat 2020 Perşembe 19:02
  • BM’de Asya’nın Sorunları Ve Potansiyeli Ele Alındı20 Şubat 2020 Perşembe 10:08
  • Afganistan Cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi: "seçimi biz kazandık"19 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
  • Hindistan'da Trump'ın Ziyareti Öncesi Gecekonduların Önüne Duvar Örüldü19 Şubat 2020 Çarşamba 10:41
  • Lavrov: ABD yönetimi, Avrupa, Asya ve Pasifik Okyanusu'na füze konuşlandırmak için zemin hazırlıyor17 Şubat 2020 Pazartesi 19:24
  • Alibaba'dan COVİD-19'dan etkilenen şirketlere 2,86 milyar dolar borç17 Şubat 2020 Pazartesi 19:03
  • Çin'de Kovid-19 nedeniyle suç oranları artışta: Hong Kong'da 50 paket tuvalet kağıdı gasp edildi17 Şubat 2020 Pazartesi 11:43
  • Malezya, Çin'den Gelen Kruvaziyerlerin Ülkeye Girişini Yasakladı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti