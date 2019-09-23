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Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"
Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı' adlı toplantıda konuştu. Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin, ''Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk" dedi.

Konuşmasında, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması sürecine değinen Trump, "Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kendisine Brunson'ın masum olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti.

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