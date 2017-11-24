Trump: Erdoğan'la Ortadoğu'yu görüşeceğim

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'daki barış çabalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la cuma günü telefonda görüşeceğini söyledi.

Trump, Twitter hesabından "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, bana devrolan Ortadoğu'daki enkaza barış getirme çabalarını görüşeceğim. Hepsini halledeceğim, ama ne büyük hataydı, canlara ve 6 trilyon dolara mal oldu" diye yazdı.

İki lider Türkiye ve ABD arasında Ekim ayında çıkan vize krizinden sonra ilk kez görüşecek.

Suriye'de siyasi çözüm için çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentinde yapılan görüşmelerde uzlaşamaya varılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede, Şam rejimiyle Suriyeli muhalifler arasında barış görüşmelerinin başlatılması kararı alınmıştı. Cenevre görüşmeleri ve sonrasında yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ülkede yeni bir anayasa hazırlanması ve adil seçimler yapılmasına yönelik adımlar atılması amaçlanıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde etkin olan PYD'nin bu kongreye katılmasına karşı çıkıyor. Zira Ankara PYD'yi PKK'nın bir uzantısı olduğu için "terör örgütü" olarak görüyor.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ABD'nin Türkiye'nin tepkilerine neden olan PYD'ye silah desteği ve diğer bölgesel meseleler de gündeme gelebilir.

Ankara'nın son günlerde odaklandığı ABD'deki Rıza Sarraf davasının ise ele alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Erdoğan Sarraf davasıyla Türkiye'ye karşı yeni bir kumpas kurulduğunu iddia etmiş ve Washington yönetimini eleştirmişti.