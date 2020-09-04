  • BIST 1.084
  • Altın 461,093
  • Dolar 7,4281
  • Euro 8,7798
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 44 °C
  • Girne 40 °C
  • Güzelyurt 40 °C
  • İskele 44 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Trump hakaret iddialarına ateş püskürdü: Hangi hayvan bunu söyler

» »
ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden askerlere hakaret ettiği iddialarına sert tepki gösterdi. Trump, "Hangi hayvan böyle bir şey söyler" dedi.
Trump hakaret iddialarına ateş püskürdü: Hangi hayvan bunu söyler

ABD’de Kasım ayındaki seçimlere geri sayım sürerken, Başkan Donald Trump mitinglerine hız verdi. Pennsylvania’ya giden Trump, Andrews Üssü’nde seçmenlere seslendi.

Ülke medyasını sık sık ‘yalan haber’ yapmakla eleştiren Başkan Trump, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, The Atlantic dergisinin ABD askerlerine hakaret ettiği yönündeki iddialarına ateş püskürdü.

‘BECERİKSİZLERLE DOLU’

Derginin isimlerini gizlediği pek çok kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump 2018’deki Fransa ziyaretinde Aisne-Marne mezarlığına gitmeyi reddetti.

Trump mitingde seçmenlere böyle seslendi.

İddiaya göre Trump, ABD askerlerinin bulunduğu mezarlık için, “Oraya neden gideyim. Orası beceriksizlerle dolu” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY ÜZERİNE YEMİN EDERİM’

İddiaları kesin bir dille reddeden Trump, haberlerin isimsiz kaynaklara dayandırılmasını da eleştirerek, “Eğer bu insanlar gerçekten varsa bile yalancılar. Her şey üzerine yemin edebilirim ki, kahramanlarımız için asla böyle bir şey söylemedim. Onlardan daha fazla saygıyı hak eden yok” dedi.

‘YAĞIŞ YÜZÜNDEN GİDEMEDİM’

Mezarlığa gidememe sebebini de açıklayan Trump, “Oraya gitmek istedim ama Paris’teki aşırı yağıştan dolayı gidemedim. Gizli Servis ısrar etmeme rağmen bunu yapamayacağımı söyledi. Bu açıklamalar çok korkunç. Hangi hayvan böyle bir şey söyler!” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray Sözcüsünün anıları: Kim Jong-un bana göz kırptı, Trump ''Sana asıldı, K. Kore'ye git ülken için kendini feda et'' dedi02 Eylül 2020 Çarşamba 18:36
  • Trump, Wısconsın'deki Gösterilerde Hasar Gören Yerleri Ziyaret Etti02 Eylül 2020 Çarşamba 13:20
  • ABD’li uzmandan çarpıcı açıklama!02 Eylül 2020 Çarşamba 10:35
  • İran'a Yönelik BM Yaptırımları Reddedildi02 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
  • Sahile ‘kokain vurdu’: Plajda güneşlenen bir kişi buldu01 Eylül 2020 Salı 18:45
  • Trump İle Biden "Ülke İçi Şiddet" Konusunda Birbirlerini Suçladı01 Eylül 2020 Salı 10:09
  • ABD Demokratları Trump'ın Kenosha Ziyaretine Tepkili31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:15
  • ABD'de Küçük Uçak Düştü: 3 Ölü31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:08
  • ABD'de Haksız Yere Tecavüzle Suçlanan Adam 44 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:13
  • ABD'nin Louısıana Eyaletini Vuran Kasırga 6 Can Kaybına Yol Açtı28 Ağustos 2020 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti