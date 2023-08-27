  • BIST 7716.67
  • Altın 1632.796
  • Dolar 26.5308
  • Euro 28.6097
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Trump, sabıka fotoğrafıyla 7 milyon dolar bağış topladı

» »
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos’tan bu yana başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı.
Trump, sabıka fotoğrafıyla 7 milyon dolar bağış topladı

‘2020 seçim sonuçlarına müdahale’ gerekçesiyle Georgia’da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafı çekilen Trump’ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos’tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Öte yandan Georgia’daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada da Trump’ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.

Trump, Georgia’da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021’de paylaşım yaptığı Twitter’a geri dönmüştü.

 

Trump’ın iki buçuk yıl sonra attığı ilk twitte “Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!” yazılı sabıka fotoğrafıyla bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.

Ne olmuştu?

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos’ta teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump’ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray, ‘Rusya’yla gizli görüşme’ iddiasını yalanladı08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:49
  • ABD’de geçen yıl yaklaşık 110 bin kişi uyuşturucudan öldü08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:58
  • ABD'li vekiller NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki "orantısızlığın" görüşülmesini istiyor08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:44
  • ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin’de: Sağlıklı bir rekabet arayışındayız08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:25
  • Trump’tan çok konuşulacak Beyaz Saray açıklaması07 Temmuz 2023 Cuma 16:25
  • Krizi artıracak olay! ABD donanması, İran gemisine el koydu07 Temmuz 2023 Cuma 12:59
  • ABD’den Rusya’ya çağrı: Anlaşmayı uzatın07 Temmuz 2023 Cuma 09:27
  • ABD, Ukrayna'daki nükleer santraldeki koşulları yakından takip ediyor06 Temmuz 2023 Perşembe 09:54
  • Biden hükümetinin sosyal medya platformlarıyla iletişimine sınırlama getirildi05 Temmuz 2023 Çarşamba 18:52
  • ABD’de pasaport sonucu bekleme süresi uzatıldı04 Temmuz 2023 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti