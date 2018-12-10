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Trump'a sert cevap! Burnunu sokma…

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Fransa yönetimi, "Biz Trump'ı istiyoruz' diye bağırıyorlar" cümlesini sarfeden ABD liderine çok sert bir yanıt verdi.
Trump'a sert cevap! Burnunu sokma…

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki gösterilerle ilgili tweet atan ABD lideri Donald Trump'a çok sert bir cevap verdi.

LCI  televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump'tan Fransa'nın içişlerine burnunu sokmamasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı,

“Paris Anlaşması, Paris’e pek yaramıyor. Fransa’nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için (yönetimleri sorgulanabilecek) üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. ‘Biz Trump’ı istiyoruz!” diye bağırıyorlar. Fransa’yı seviyorum.”

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli  protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel   Macron'dan vergileri  düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Macron'un yeni haftada büyük bir duyuru yapacağı bugün açıklandı.  Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel  mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

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