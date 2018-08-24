Trump'ın avukatı: Başkan azledilirse, ABD halkı ayaklanır

Sky News'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesi halinde yaşanacaklardan söz ederek gözdağı verdi.

Giuliani, Trump'ın koltuğundan indirilmesinin yalnızca siyasi güdülerle yapılabileceğini savunarak, bu durumda ABD halkının ayaklanma başlatacağını iddia etti.

Eski kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlanması sonrası ABD medyasında başlayan 'azil süreci' (impeachment) tartışmaları hakkında konuşan Trump, "Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem piyasa çöker" demişti.

Trump'ın eski avukatı Cohen mali yolsuzluk ve seçim kampanyasına hile karıştırmakla suçlandığı davada itirafçı olmayı kabul etmiş, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Karen McDougal ve Stormy Daniels'a 'bir siyasi adayın isteği üzerine sus payı ödediğini' kabul etmişti.

Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı davada jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunmuştu.

Amerikan medyasına konuşan kimi uzmanlar, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal etmek ve diğer bazı suçlara iştirak etmekten dolayı yargılanabileceğini savunuyor. Trump ise bu süreçte herhangi bir yanlış yapmadığını ve kendisine yargı yolunu açacak bir işe girişmediğini iddia ediyor.