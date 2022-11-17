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Trump’ın kızı Ivanka Trump siyasetten uzak duracak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının dün gece adaylığını ilan ettiği 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına dahil olmayacağını bildirdi.
Trump’ın kızı Ivanka Trump siyasetten uzak duracak

Ivanka Trump, Trump'ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından, “Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım.” paylaşımında bulundu.

Bu defa küçük çocuklarına ve aile olarak özel hayata öncelik vermeyi seçeceğini aktaran Ivanka Trump, “Siyasete girmeyi düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Ivanka Trump, şu an Miami'de özel sektörde çalıştığını, hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirtti.

Eşi Jared Kushner ile Ivanka Trump, Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray'da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.

Trump, dün gece, Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı duyuruda, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti. 

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