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Trump'ın yeni vize yasağı yargı engeline takıldı

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Trump'ın yeni vize yasağı yargı engeline takıldı
Hawaii'de federal bir yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye vize yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesinin bu gece yürürlüğe girmeden önce askıya alınmasına karar verdi.

Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson, Trump'ın yeni imzaladığı ve nüfusu çoğunlukla Müslüman olan 6 ülkeye vize yasağı getiren kararnameye ilişkin eyalet tarafından açılan davanın duruşmasında bu kararın ülke çapında askıya alınmasına hükmettiğini açıkladı.     

Hawaii eyaletinin avukatları, doğrudan Müslümanları hedef aldığından dolayı kararnamenin ABD Anayasası'nın ilk maddesini ihlal ettiğini, eyaletteki iş ve eğitim kurumlarının yetenekli insanları istihdam etmesini engellediğini ve eyaletin turizm sektörünü etkilediğini savundu.     

Adalet Bakanlığı avukatları ise Trump'ın başkan olarak böyle bir sınırlama koyma yetkisi bulunduğunu ve kararnamenin anayasaya uygun olduğunu öne sürdü.     

Hawaii'nin yanı sıra Washington ve Marlyand eyaletlerinde de kararname ile ilgili görülen davalarda benzer bir kararın çıkması bekleniyor.       

Donald Trump'ın ocak ayında imzaladığı ve 7 Müslüman ülkeye vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan kararname, Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından iptal edilince Trump kararnameyi revize ederek tekrar imzalamıştı.     

Yeni kararname, Sudan, Somali, Yemen, Libya, Suriye ve İran olmak üzere 6 Müslüman ülke vatandaşlarına 90 gün boyunca vize verilmemesini, ABD mülteci programlarının 120 günlüğüne askıya alınmasını ve ülkeye kabul edilecek mülteci kotasının 2017 yılı için 110 binden 50 bine düşürülmesini öngörüyor.       

Kararname dün gece saat 00.00'da yürürlüğe girecekti.      

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