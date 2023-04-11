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Trump’tan en yakın rakibine uyarı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde partisinden rakibi olması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis'i, partinin oylarını böleceğini savunarak, aday olmaması yönünde uyardı.
Trump’tan en yakın rakibine uyarı

Kendi sosyal medya hesabı TruthSocial’da yaptığı paylaşımda Trump, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti’den aday olması beklenen Florida Valisi DeSantis’e yüklendi.

Donald Trump, şunları kaydetti:

“Ron DeSantis, en hafif tabirle, benim karşımda anketlerde pek iyi durumda olmayan genç bir adam. Eğer yalnızca Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verecek ve bir şekilde (partiyi) bölecek olan başkan adayı olma kararını alırsa, el üstünde tutulan ve değerli MAGA oylarını kaybedeceğine ve bir daha asla başarılı bir aday olamayacağına inanıyorum. Florida seçmenlerinin varsaydığı gibi vali olarak kalırsa, bu tamamen farklı bir durum olur. Sadece söylüyorum. Ama kim bilir?”

SEÇMENİN YÜZDE 55’İ TRUMP DİYOR

Morning Consult tarafından 3 Nisan’da düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 55’i Trump’a, yüzde 26’sı ise en yakın rakibi DeSantis’e oy vereceğini belirtmişti. Trump, ocak ayında düzenlenen ankette ise DeSantis’in 17 puan önünde çıkmıştı.

Cumhuriyetçiler arasında, Trump’a 34 ayrı suç yöneltilmesinin “siyasi güdümlü bir cadı avı” olduğu görüşü yaygın. ABD’de yapılan son anketlere göre, Trump’ın, Cumhuriyetçi seçmen içinde aday olarak güçlü pozisyonunu koruduğu anlaşılıyor. 

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