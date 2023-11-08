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Tüketiciyi aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza

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Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle geçen ay 12 milyon lira ceza uyguladı.
Tüketiciyi aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlarla haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Bu kapsamda, Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı reklamlar mercek altına alındı.

Bazı internet sitelerinde medyum, büyü, fal tanıtımları yapıldığı tespit edildi. 39 internet sitesi hakkında başlatılan incelemede, tanıtım ve reklamlarda dini inanç istismarı tespit edildi.

Belirlenen 39 internet sitesinin reklam mevzuatına aykırı hareket ettiğine karar verildi. Söz konusu sitelerin reklamları durduruldu ve erişim engeli getirildi.

Reklam Kurulu, kaynak veya mineralli suların bazı siteler tarafından ‘Bebek Suyu’ adı altında satıldığını da belirledi. Tanıtımlarında "Bebeklerin kemik gelişimini ve böbrek sağlığını olumlu etkileyeceği" gibi yanıltıcı ifadelere yer veren firmalara para cezası uygulandı.

Kurulun ekim toplantısında da tüketiciyi aldatanlara ceza yağdı. Geçen ay toplam 11 milyon 693 bin 933 lira ceza kesildi. 40 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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