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Tularemıa hastalığı hakkında uzmanlardan görüş alındı

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Tularemıa hastalığı hakkında uzmanlardan görüş alındı
Avcılık Federasyonu, esas kaynağı kemirgenler olan ve ülkede de yakın zamanda görülen Tularemia hastalığı hakkında uzmanlardan görüş alarak, konuyla ilgili çalışma başlatma kararı aldı.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve Yürütme Kurulu, federasyon binasında toplanarak, Tularemia hastalığı hakkında Veteriner Dr. Tayfun Çanakcı ve Zoolog Mert Beşiktaş’tan detaylı bilgi aldı.

Avcılık Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda, ilk hedef olarak fare ile daha yoğun mücadele yapılması kararı alındı, hastalığın bir kemirgen olan ova tavşanında da görülme ihtimaline karşın, avcı camiasının hastalık hakkında bilgilendirilmesi için çalışma başlatılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıya ayrıca, Taşkent Doğa Parkı ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Kemal Basat da katılarak, hastalık hakkında kamuoyunu bilgilendirme sürecinde Avcılık Federasyonu ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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