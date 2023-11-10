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Turist olarak geldi Ercan'da tutuklandı

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Ercan Havaalanı'nda Narkotik köpeği Köpük'ün tepki vermesi üzerine tutuklanan A.K., valizindeki 13 adet sarma sigara ile ilgili teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı
Turist olarak geldi Ercan'da tutuklandı

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 27 Ekim 2023 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlıya ait valize Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip valiz içerisinde yapılan kontrolde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde hintkeneviri olduğuna inanılan 13 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının havaalanında suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi Türkiye’den bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının valizinde bulunan emarelerin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderildiğini açıkladı.

Analiz sonucunun çıktığını kaydeden polis, 13 sigaranın 14 gram uyuşturucuya tekabül ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ülkeye turist statüsünde geldiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığına vurgu yaparak, yargılama aşamasında hazır olması için 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 

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