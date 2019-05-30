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“Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli” DAÜ’de gerçekleşti

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ve Doğu Akdeniz Turizm Forumu tarafından düzenlenen “Turizm’de Dijital Dönüşüm” konulu panel, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi
“Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli” DAÜ’de gerçekleşti

.Günümüzün olmazsa olmazı olan dijital ortamın, turizm sektörü kapsamında tartışıldığı panelde, alanında bilinen çok saygın uzmanlar yer aldı. Dr. Raziye Nevzat’ın moderatörlüğündeki panele Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Hotel Runner İş Ortakları Başarı Direktörü Rıza Kaynak, Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli ve IBM WATSON IOT (Nesnelerin İnterneti) Mühendislik Çözümleri Danışmanı Dr. Mehmet Kerim Çakmak panelist olarak katıldı.

 

“Ülkemiz Gelişimine Önemli Katkılar Sağlayacak”

Açılış konuşmasını DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın gerçekleştirdiği panelde; öğretim elemanları, öğrenciler, sektör temsilcileri, devlet ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı. Prof. Dr. Kılıç, panelin hem ülke turizmi hem de kültürel açıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim’in de görüşlerini aktardıkları panelde, Prof. Dr. Kılıç turizm sektöründen profesyonellerin, çalışanların ve temsilcilerin katılımının kendilerini mutlu ettiğini, panelin hem öğrencilerinin hem de ülke paydaşlarının bilinçlenmesine ve farkındalığına katkı sağlaması sayesinde amacına ulaştığını dile getirdi.

 

 

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