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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Türk bakanların AB sınırlarındaki kampanyaları yasaklanmalı

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Türk bakanların AB sınırlarındaki kampanyaları yasaklanmalı
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Alexander Graff Lambsdorff, Türk bakanların Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde referandum kampanyası yürütmesinin yasaklanmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

 

Daha önce de Almanya hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

 

‘Hollandalılar bu işin nasıl yapılacağını gösteriyor’

 

Alman Die Welt gazetesine konuşan Lambsdorff, “AB, Türk bakanların Avrupa’da kampanya yürütmesine izin vermeyen bir anlayışı benimsemeli” dedi.

 

Alman hükümetine Hollanda’yı örnek gösteren Lambsdorff, “Hollandalılar bu işin (yasaklamanın) nasıl yapılacağını gösteriyorlar, Almanlarsa çekingen davranıyor. Bu yüzden Türkiye iki ülkeyi birbirine düşürebilir” diye konuştu.

 

Avrupa Konseyi, konula ilgili taraflara itidal çağrısı yaparken, gerginliğin tırmanmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

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