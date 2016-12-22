 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.405
  • Altın 127,503
  • Dolar 3,5122
  • Euro 3,6713
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACan Dündar hakkında yakalama kararı!

Türkiye casusluk iddiaları üzerine Lahey'deki ataşesini geri çağırdı

» »
Türkiye casusluk iddiaları üzerine Lahey'deki ataşesini geri çağırdı
Türkiye, Hollanda'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla karşı karşıya olan Lahey'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde görevli bir ataşeyi geri çağırdı.

Hollanda hükümeti, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimine Hollanda'da sempati duymuş olabilecek isimlerin olduğu bir liste hazırlamakla suçlanan ataşe Yusuf Acar'ı merkeze geri çağırdığını açıkladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde Din İşleri Ataşesi olarak görev yapan Yusuf Acar, Hollanda'da yaşayan Gülen yapılanması üyeleri ve 15 Temmuz darbe girişimi taraftarları hakkında fişleme yaptığı ve liste tuttuğu gerekçesi ile tartışmalara neden olmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hollanda temsilcisi olan Acar'ın faaliyetlerini ‘kabul edilemez‘ olarak nitelendirmişti. Koenders daha önce ‘istenmeyen kişi‘ ilan ettiği Acar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya uzanan kolu olduğunu öne sürerek, bunun Erdoğan‘ın giderek artan otoriter yönetim biçiminin bir tezahürü olduğunu savunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polonya'da yükselen ırkçılık20 Aralık 2016 Salı 21:57
  • Berlin saldırısının zanlısı serbest bırakıldı20 Aralık 2016 Salı 21:16
  • Berlin'deki saldırı iç siyaseti karıştırdı20 Aralık 2016 Salı 20:47
  • Berlin saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi20 Aralık 2016 Salı 10:59
  • İngiliz gazetesinden suikast yorumu! Yakınlaşacaklar20 Aralık 2016 Salı 09:10
  • Berlin saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi20 Aralık 2016 Salı 08:47
  • 101 yaşındaki İngilize 13 yıl hapis cezası19 Aralık 2016 Pazartesi 22:01
  • Polonya'da protestocular meclisi işgal etti17 Aralık 2016 Cumartesi 17:43
  • İngiltere, AB'den çıkma süresini açıkladı13 Aralık 2016 Salı 09:16
  • Ebeveynlere otomobilde sigara yasağı10 Aralık 2016 Cumartesi 18:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti