Türkiye casusluk iddiaları üzerine Lahey'deki ataşesini geri çağırdı

Türkiye, Hollanda'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla karşı karşıya olan Lahey'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde görevli bir ataşeyi geri çağırdı.

Hollanda hükümeti, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimine Hollanda'da sempati duymuş olabilecek isimlerin olduğu bir liste hazırlamakla suçlanan ataşe Yusuf Acar'ı merkeze geri çağırdığını açıkladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde Din İşleri Ataşesi olarak görev yapan Yusuf Acar, Hollanda'da yaşayan Gülen yapılanması üyeleri ve 15 Temmuz darbe girişimi taraftarları hakkında fişleme yaptığı ve liste tuttuğu gerekçesi ile tartışmalara neden olmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hollanda temsilcisi olan Acar'ın faaliyetlerini ‘kabul edilemez‘ olarak nitelendirmişti. Koenders daha önce ‘istenmeyen kişi‘ ilan ettiği Acar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya uzanan kolu olduğunu öne sürerek, bunun Erdoğan‘ın giderek artan otoriter yönetim biçiminin bir tezahürü olduğunu savunmuştu.