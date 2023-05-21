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Türkiye, Kıbrıs’ı tam kontrol altına almayı ve Türkleştirmeyi hedefliyor

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Fileleftheros, Türkiye'nin nüfus aracılığıyla Kıbrıs’ı tam kontrol altına alma ve işgal bölgelerini Türkleştirmeyi hedefledikleri iddiasında bulundu.
Türkiye, Kıbrıs’ı tam kontrol altına almayı ve Türkleştirmeyi hedefliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’den KKTC’ye nüfus akışının arttığını belirten Fileleftheros, Rum Yönetiminin bu durumu yakından ve “büyük bir kaygıyla” izlediğini bildirdi.

Haberi “Yerleşiklerin Toplu Gelmesi Planı” başlığıyla manşete çeken gazete, son yıllarda, özellikle de son dönemde KKTC’ye toplu gelişlerin arttığını, Türkiye’nin bunu Ada’yı tam kontrolüne almak için sistemli ve metotlu şekilde yaptığını öne sürdü.

14 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde KKTC’de kurulan sandıklar, kayıtlı seçmen sayısı gibi bilgileri 2018 seçimlerindeki rakamlarla karşılaştıran gazete “nüfus aracılığıyla Kıbrıs’ı tam kontrol altına alma ve işgal bölgelerini Türkleştirmeyi hedefliyor” iddiasında bulundu. Rum yetkili kaynaklarının gazeteye, Rum Yönetiminin durumu “yakından ve büyük bir kaygıyla izlediğini" belirttiği de kaydedildi.

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