  • BIST 8009.33
  • Altın 1899.465
  • Dolar 28.8963
  • Euro 31.7234
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Türkiye-KKTC denizaltı elektrik bağlantısı yeşil enerjiye yol açacak

»
Türkiye'den KKTC'ye denizaltı elektrik bağlantısı projesi, yeşil enerji teknolojileri ile Ada'daki enerji arzını artırarak KKTC'nin Avrupa'daki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmesine olanak sağlayacak
Türkiye-KKTC denizaltı elektrik bağlantısı yeşil enerjiye yol açacak

KKTC'ye enerji sağlamayı amaçlayan proje için oluşturulan Türkiye-KKTC Ortak Enerji Çalışma Grubu Üyesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan enerji anlaşması ile kurulan ortak enerji çalışma grubunda elektrik şebeke danışmanı olarak da çalışmalar yürüten Fahrioğlu, çalışma grubunun Türkiye'den KKTC'ye denizaltı elektrik bağlantısı projesinde fizibilite çalışmalarında son aşamaya geldiğini söyledi.

"Çekilecek hat çift yönlü olacak"

Denizaltından elektrik bağlantısının dünyada iki şekilde yapıldığını aktaran Fahrioğlu, "Bazen kabloyu gemi üretir ve serer, bu nadir uygulanan bir yöntemdir. Diğer şekliyle de kablo üretilir, gemi kabloyu rulo şeklinde alır, özel robotik denizaltı çapası kullanarak denizaltına gömer" değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında iki ülke arasında teknik detayların ele alındığını belirten Fahrioğlu, hangi yöntemin kullanılacağına dair çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fahrioğlu, şöyle devam etti:

"KKTC-Türkiye arası 'V' şeklinde bir vadiyi andırıyor. Bunun en derin noktası 1400 metre. En iyi yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Çalışmalar ete kemiğe büründü. Çekilecek hat çift yönlü olacak. Bu çalışma tamamlandığında sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya, Avrupa'ya elektrik akımı sağlanmış olacak. Çünkü dünya enerji konusunda akıllı şebekelere doğru gidiyor. Enerjinin en ucuzunun alınması yolu bu olacak."

"Ada, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"

Fahrioğlu, projeyle Ada'ya sağlanacak elektriğin, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda da büyük potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yeşil enerjiler konusunda AR-GE çalışmaları yürüttüklerini, Ada'nın güneş potansiyelini ölçtüklerini, güneş tarlası kurduklarını belirten Fahrioğlu, şunları kaydetti:

"En iyi güneşin İspanya'da olduğu söyleniyor, KKTC'deki ölçümlerimizi İspanya'yla karşılaştırdık ve gördük ki Ada, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip. Bu potansiyelden faydalanmak için kampüste kurduğumuz güneş tarlası, kampüsün enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor ama daha fazlasını yapamıyoruz çünkü şebeke kaldırmıyor.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 100 bin megavatın üzerinde, KKTC'nin ise 400 megavat civarında, dolayısıyla potansiyel çok yüksek olmasına rağmen yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yeterli kurulu güce sahip değil. Şebeke güçlendiğinde yenilenebilir teknolojilere yatırımlar da artacak. Ayrıca elektrik üretimi için fosil yakıtları kullanıyor. Bu projeyle yeşil teknolojiler de gelişmiş olacak."

Elektrikli araçların yaygın kullanımının önü açılacak

KKTC'ye enerji sağlamayı amaçlayan projede görev alan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Canraş Batunlu da hayata geçirilmesinin ardından projenin elektrikli araçların geleceği konusunda da çok önemli işlevlerinin olacağını belirtti.

Elektrikli araçların güneş enerjisi ile şarj edilebilmesi için ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde proje başlattıklarını bildiren Batunlu, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar bir taraftan güneş enerjisi ile şarj olurken kalan elektrik enerjisi evlerde şebekeye verilebilecek çünkü KKTC'nin güneş potansiyeli buna çok müsait. Böylece elektrikli araçların yaygın kullanımının önü daha da açılacak. Elektrikli araçlar, evlerdeki elektrik faturalarını da düşürecek. Bunun örnekleri Çin'de ve ABD'de var, biz de Ada'da hayata geçirmek için çalışıyoruz."

"Yeşil Ada'nın hayata geçirilmesinde ODTÜ'nün de büyük katkısı olacak"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zeyrek de projenin hayata geçirilmesinin önemli açılımları da beraberinde getireceğini söyledi.

Bu açılımlardan birinin şebekedeki yenilenebilir enerji kapasitesinin artırımı olabileceğini belirten Zeyrek, şunları kaydetti:

"Projenin hayata geçirilmesiyle üniversite kampüsümüzde yüzde 20 olan güneş enerjisi kullanım kapasitesini ileride yapacağımız yeni kurulumlar ile artacağını düşünüyoruz ve bunu ilk etapta yüzde 40 düzeyine çıkarmayı planlıyoruz. Bu da Ada için çok önemli bir örnek olacak. Üniversitemiz de sürdürülebilir kaynakların Ada geneline yaygınlaştırılması konusunda hem bilimsel hem de teknolojik altyapı konusunda önemli katkıda bulunacak.

Bu projeye bir hocamız da liderlik etmekte. Öğrencilerimiz de 'yeşil kampüs' konusunda çok başarılı çalışmalar yapıyor. Böylece Yeşil Ada ismi verilen Ada'nın ismine yaraşır şekilde enerji kaynaklarının da sürdürülebilirliği açısından önemi büyük olacak. Yeşil Ada'nın hayata geçirilmesinde ODTÜ'nün de büyük katkısı olacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile Cezayir LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı21 Kasım 2023 Salı 22:17
  • TC Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris’e gidecek21 Kasım 2023 Salı 15:18
  • Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi20 Kasım 2023 Pazartesi 18:28
  • Türkiye "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek20 Kasım 2023 Pazartesi 18:12
  • Enflasyon: Türk şirketleri Mısır'a kaçıyor20 Kasım 2023 Pazartesi 17:07
  • İstanbul'da yıllar sonra kasımda kar yağdı20 Kasım 2023 Pazartesi 13:16
  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sel ve fırtına sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 11 denizci kayıp20 Kasım 2023 Pazartesi 12:11
  • Akşener’den Şok İddia: Polis Müdürlerinin Otellerinde Fuhuş Skandalı20 Kasım 2023 Pazartesi 09:19
  • Son dakika: İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar19 Kasım 2023 Pazar 12:13
  • Barolar Birliği Başkanı Esendağlı’dan İsias davasına ilişkin açıklama: Ciddi bir ön hazırlık içerisindeyiz19 Kasım 2023 Pazar 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti