Türkiye pasaportuyla mizah videosu çeken çifte önce kelepçe, sonra yurt dışı yasağı

Sosyal medya platformu TikTok’ta Türkiye pasaportunu ‘aşağıladığı’ öne sürülen çift kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı konulup salıverildi.

23 yaşındaki K.Ö. ve N.Y., ‘pasaportun kullanıldığı yerler’ başlığıyla mizahi bir video çekip hesaplarından yayınladı. Ancak birçok kişi, pasaportun aşağılandığını öne sürerek çifti eleştirdi.

İstanbul’da gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal ilçesindeki Anadolu adliyesine götürüldü. DHA’nın yayınladığı fotoğrafta, iki kişiye kelepçe takıldığı da görüldü.

Savcılığa ifade veren K.Ö. şunları söyledi: “Bu paylaşımı corona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağını aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür dileriz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağına hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur.”

N.Y. de suç kastının olmadığını, videoyu pandemi döneminde çektiklerini ifade ederek “Vatanını ve milletini seven insanlarız” dedi.