Türkiye'deki bazı göçmenler deniz yoluyla Midilli'ye geçiyor

İdlib saldırısının ardından Türkiye'nin göçmenlerin sınır dışını çıkışını engellememe kararı almasının ardından, bazı göçmenler kara yoluyla sınır kapılarına doğru yönelirken, deniz yoluyla Yunanistan'a geçişler de başladı.

İdlib saldırısının ardından Türkiye'nin göçmenlerin sınır dışını çıkışını engellememe kararı almasının ardından, bazı göçmenler kara yoluyla sınır kapılarına doğru yönelirken, deniz yoluyla Yunanistan'a geçişler de başladı.

Anadolu Ajansı, Ege Denizi'ni şişme botlarla geçerek Midilli adasına ulaşan göçmenleri fotoğrafladı.

Reuters haber ajansı görgü tanıklarının, ulaşan tüm göçmenlerin Afgan olduğunu söylediğini aktardı.

DHA ise Yunanistan'ın Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.