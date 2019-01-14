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Türkiye'den sonra Venezuela'da da Wikipedia'ya engel

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Venezuela'da Wikipedia'ya erişim engellendi. Türkiye'den sonra Wikipedia'yı engelleyen ikinci ülke Venezuela oldu.
Türkiye'den sonra Venezuela'da da Wikipedia'ya engel

İnternetteki kısıtlamaları takip eden sivil toplum girişimi NetBLocks, Wikipedia’nın Venezuela’da erişime engellendiğini bildirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre Wikipedia’nın, Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro yerine muhalefet liderinin devlet başkanı olarak gösterildiği sayfa nedeniyle 12 Ocak itibariyle bütün dillerde erişime engellendiği belirtildi.

NetBLocks, engellemenin “Wikipedia ve başka hizmetlere ülkedeki 150 farklı noktadan farklı internet hizmet sağlayıcıları üzerinden 60 bin kez yapılan giriş denemeleri” ile fark edildiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE DE YASAKLI

Wikipedia’ya erişim yasağı Türkiye’de Nisan 2017’de gelmişti. Yasağın nedeni olan içeriklerde, Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşı başlatan taraflardan biri olduğu ve terör örgütlerini desteklediği iddia edilmişti.

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