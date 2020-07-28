Türkiye’nin 23 Temmuz’da yayınladığı NAVTEX gündem olmaya devam ediyor

Türkiye’nin 23 Temmuz’da yayınladığı NAVTEX ile Oruç Reis gemisinin faaliyetleri, Rum gazetelerinde gündem olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin 23 Temmuz’da yayınladığı NAVTEX ile Oruç Reis gemisinin faaliyetleri, Rum gazetelerinde gündem olmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Rus Tatbikatlarını Sabote Ediyor… Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yükümlülük Bölgesi İçin Yasadışı NAVTEX İlan Etti” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin 23 Temmuz’da yayınladığı ve 18 Ağustos’ta füzelerle yapacağı tatbikatla ilgili NAVTEX ile, Rusya’nın söz konusu tarihlerde yapacağı tatbikatı “sabote ettiği” iddiasına yer verdi.

Gazete “Ankara Tahkim Edilmemiş Devletler Talep Ediyor” başlıklı haberinde de, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Milliyet gazetesine Ege adaları ve Kıbrıs konusunda vermiş olduğu röportajı yansıtarak, Oktay’ın “Türkiye’nin nefesini kesmeye çalışan kendi nefesini kesmiş olur” söylemini öne çıkardı.

Oktay’ın röportajı, Haravgi gazetesinde “Doğal Zenginliğin Paylaşımı Kırmızı Çizgimizdir”, Alithia gazetesinde de “Türk Başkan Yardımcısı: Kıbrıs ve Ege Adaları Kırmızı Çizgimizdir… Türkiye’nin Nefesini Kesmeye Çalışan Kendi Nefesini Keser” başlıklarıyla yansıtıldı.

Bu arada Alithia gazetesi “Oruç Reis İle Türk Oyunları” başlıklı haberinde, Ege ile Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasından bahsedildiği ve savaş gemilerinin aşamalı olarak bölgeden ayrıldığı şu dönemde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya bölgesinde demirli olduğuna ve sismik araştırmalara başlayacağına dair Türk basın yayın organlarında haberler çıkmaya devam ettiğini yazdı.