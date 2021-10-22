  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9,4200
  • Euro 10,9550
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i kınadı

» »
BM’de Türkiye ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların maruz kaldığı insan hakları ihlalleri nedeniyle kınayarak, “gözlemcilerin girişine izin ver” çağrısı yaptı.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i kınadı

Türkiye ve Almanya'nın aralarında bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak açıklama ile Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara uygulanan baskı ve şiddet nedeniyle kınandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında, Fransa Büyükelçisi Nicolas De Riviere tarafından okunan ortak açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde işkence, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, aşağılayıcı muamele, ailelerin birbirinden ayrılmaya zorlanması gibi sistematik insan hakları ihlalleri olduğu vurgulandı.

Ortak açıklama ile Çin’e, BM gözlemcilerinin derhal bölgeye girişine izin vermesi çağrısı da yapıldı. Çağrıda, Pekin'e insan haklarına riayet etme, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu da hatırlatıldı.

43 imzacı devlet arasında, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye de yer aldı. Diplomatlar, Çin’in BM üyesi devletlerin ortak açıklamayı imzalamalarını engellemek için yoğun baskı uyguladığı bilgisini paylaştı.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, Çin’in azınlıklara yönelik politikaları konusunda yayımladıkları raporlarda, ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri konusunda uyarıyor.

Raporlarda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 1 milyonu aşkın kişinin Çin’in "yeniden eğitim" amaçlı olduğunu iddia ettiği kamplarda zorla tutuldukları, ağır şiddet ve hak ihlallerine hedef oldukları belgeleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar’da yüzlerce mahkum serbest bırakıldı19 Ekim 2021 Salı 13:36
  • Kuzey Kore'den balistik füze denemesi19 Ekim 2021 Salı 09:49
  • Rusya’dan ipleri geren NATO hamlesi18 Ekim 2021 Pazartesi 20:02
  • Rusya’da 6. sınıf öğrencisi okulu silahla bastı18 Ekim 2021 Pazartesi 17:01
  • Rusya’da ölüm rekorundan sonra şimdi de vaka rekoru kırıldı18 Ekim 2021 Pazartesi 16:14
  • Afganistan'da camiye intihar saldırısı17 Ekim 2021 Pazar 09:58
  • Japonya'da koronavirüs eğitimi olumsuz etkiledi16 Ekim 2021 Cumartesi 18:02
  • Endonezya'da deprem: 3 ölü16 Ekim 2021 Cumartesi 16:31
  • Çin güneş gözlem uydusunu fırlattı15 Ekim 2021 Cuma 12:32
  • Rusya’da Covid-19 ölüm sayısında rekor kırıldı15 Ekim 2021 Cuma 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti