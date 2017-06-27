Türklerin ABD Başkanı Trump hakkında ne düşündüğü ortaya çıktı

ABD merkezli araştırma şirketi Pew Research Center, dünyanın dörtte üçünün Başkan Donald Trump'a çok az güvendiğini ya da hiç güvenmediğini ortaya koyan bir araştırmaya imza attı.

Türkiye'de de Trump'a güvenin çok düşük olduğunu açığa çıkaran araştırma, Türklerin büyük oranda ABD ve Amerikalılar hakkında olumlu fikirlere sahip olmadığını gösterdi.

Araştırma 37 ülkede yapıldı. Ve birçok ülkede Trump’a olan güven, Irak işgali sırasında George Bush’a olan güveninin bile altında. Küresel olarak araştırmaya katılanların üçte ikisi Trump’ı ‘küstah’ ve ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 22’si, uluslararası ilişkiler söz konusu olduğunda Trump’ın doğru hamleyi yapacağını düşünüyor. Yaklaşık yüzde 74’ün ise, Cumhuriyetçi lidere güveni ya yok, ya çok az. Türklerin ise yüzde 82’si bu bağlamda Trump’a güven duymuyor. Aksi fikirdekilerin oranı ise yüzde 11.

ABD eski Başkanı Barack Obama’nın başkanlığının son yıllarında yüzde 64’lük bir kesim, ABD’nin dünyadaki rolüne yön verme bağlamında Obama’ya güven duyuyordu.

Araştırma, Amerikalıların bir ülke olarak ABD’den daha pozitif bir imaja sahip olduğunu gösterdi. Araştırmanın yapıldığı ülkelerde yüzde 58’lik kesim, Amerikalılarla ilgili olumlu duygulara sahip.

TÜRKLER TRUMP’A HİÇ GÜVENMİYOR

Pozitif izlenimler Asya ve Avrupa’da yaygın olsa da Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde bu yönelim değişiyor.

Örneğin; Türklerin yüzde 67’sinin Amerikalılara olumlu bakmıyor. Yüzde 24’ün bakışı ise pozitif. Türklerin yüzde 74’ü bir ülke olarak ABD hakkında olumlu düşüncelere sahip değil. Aksi yönde kanaat bildirenlerin oranı sadece yüzde 18.

ABD’ye bakışı en çok değişen ülke Rusya oldu. Rusların yüzde 15’i Obama’nın son döneminde ABD’ye olumlu bakarken, bu oran Trump döneminde yüzde 41’e yükseldi.

Trump döneminde ABD’ye bakışı olumlu yönde değişen diğer ülkeler şöyle: Macaristan, Ürdün, Nijerya, Yunanistan ve Vietnam.

Türkiye’de ise Obama’nın son döneminde ABD’ye olumlu bakış yüzde 29’du. Trump döneminde 11 puan gerileme yaşandı ve Türklerin yüzde 18’i ABD’ye olumlu bakıyor.

Türklerin yüzde 11’i Trump döneminde Ankara-Washington ilişkilerinin daha iyi olacağını düşünüyor. Yüzde 40 ilişkilerin aynı düzeyde seyredeceğine, yüzde 33 ise daha kötü olacağına inanıyor.

TÜRKLER EN ÇOK PUTİN’E GÜVENİYOR

Öte yandan, küresel ölçekte Almanya Başbakanı Angela Merkel, sırasıyla Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önünde en çok güven duyulan lider oldu.

Türkiye’de söz konusu dört lider arasında yüzde 20’lik oranla Putin başı çekiyor.

Ayrıca Amerikan eğlence hayatının en popüler olduğu ülke Kanada olarak belirlendi. Kanadalıların yüzde 88’i, Amerikan müziğini, filmlerini ve televizyonlarını beğeniyor. Türkiye bu listede ortalarda yer alıyor. Türklerin Yüzde 45’i Amerikan eğlencesinden hoşlanıyor.