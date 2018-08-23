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Twitter'da küfrettiği kişi NASA yetkilisi çıktı, stajını kaybetti

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da staja başlayan bir kişi, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye Twitter'da küfür edince kovuldu.
Twitter'da küfrettiği kişi NASA yetkilisi çıktı, stajını kaybetti

Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini, Twitter'da "Herkes lanet olası çenesini kapasın. (Shut the f…. up) NASA'da staja kabul edildim" diye müjdeledi.

Mesaj, Twitter'da çok ilgi görünce NASA'dan da sorumlu Ulusal Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H'ye "Kullandığınız dile dikkat edin" diye cevap yazdı.

Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam'a "Sen benim p….i ve t…. yala. Ben NASA'da çalışıyorum" diye cevap verdi.

Homer Hickam, Naomi H'ye "Ben de NASA'dan sorumlu Ulusal Uzay Konseyi'nde çalışıyorum" cevabını verince mesaj silindi.

'ÖZÜR DİLEDİ'

NASA'daki stajı iptal edilen Naomi H'nin daha sonra Hickam'ı arayarak özür dilediği belirtiliyor.

Hickam, özrünü kabul ettiği Naomi H'nin stajını kaybetmesinde rolü olmadığını belirterek "Mesajı NASA etiketi olduğu için gördüm. Benim kimseyi işe alma ya da kovma yetkim yok. Daha sonra CV'sine baktım. Eminim uzay ve havacılık sektöründe iyi bir iş bulacaktır. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bu olay siciline geçmeyecek. Bana NASA'ya yeniden başvuru yapacağını söyledi" diye konuştu.

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