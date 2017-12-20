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UBP adayı Bulut Akacan, zan altında

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UBP adayı Bulut Akacan, zan altında
Akacan'ın, hakkında açılan davayı unutturmaya çalıştığı iddia edildi. Aynı araziyi iki farklı kişiye sattığı sattığı iddia ediliyor.

İş adamı ve UBP Milletvekili Adayı Bulut Akacan ile Ömer Hasırcılar arasında geçen, büyük iddialara sahne olan ve basında haberlere konu olan olayın perde arkasını Haberal Kıbrıslı Gazetesi gündeme taşıdı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'nin haberine göre, Bulut Akacan'a ait olan Bulut Akacan Emlak Alım Satım LTD'nin bir araziyi 2 farklı kişiye sattığı iddia edildi. İddialarını belgelerle destekleyen gazete Bulut Akacan'ın bu ve benzeri olayların milletvekili olarak kazanacağı dokunulmazla unutturmaya çalıştığı iddiasında da bulundu. (kıbrıslı)
 

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