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UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan üreticiye indirim müjdesi verdi

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UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, başkan seçildiği gün bölgesindeki çiftçi ve hayvancıları desteklemek amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelere yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.
UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan üreticiye indirim müjdesi verdi

UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, başkan seçildiği gün bölgesindeki çiftçi ve hayvancıları desteklemek amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelere yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, bölgede tarım ve üreticiyi desteklemek ve üretimi artırmak amacıyla projeler geliştirdiğini vurguladı ve özellikle hayvancılar ile ilgili iki büyük firmayla anlaşma yapıldığını kaydetti.

Belediye Başkanı seçilmesi halinde üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm araç gereç ve makinelerin sağlanması yönünde yapılan çalışmaların hazır olduğunu dile getiren Törehan, bölgeye daha iyi hizmet verilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelerde yapılacak indirimlerle bölgenin üretiminin artacağını vurguladı.

Törehan’ın projeleri içerisinde üreticiyi düşünerek, desteklemesi büyük memnuniyet yarattı.

“Sözümüz Hizmet” sloganıyla yola çıkan Törehan, bölgeye yatırım yapmak ve bölgeyi daha da geliştirerek çekim merkezi haline getirmek için hazırladığı projelerle halkın güvenini kazandı.

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