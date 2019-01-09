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UBP'den Ciklos'ta eylem!

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UBP'den Ciklos'ta eylem!
UBP'den Ciklos'ta eylem!

UBP, Ciklos mevkiinde yaşanan sel felaketinde 4 gencin öldüğü yerde eylem yaptı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar eylemde yaptığı açıklamada  “Rapor ortada, ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız” dedi.

Eyleme çok sayıda UBP Milletvekili katıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), sel felaketinde 4 gencin yaşamını yitirdiği Ciklos’ta eylem yaparak, hükümeti sorumluluktan kaçmadan istifaya çağırdı. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek “burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız”dedi. Ulusal Birlik Partisi bugün saat 11.00’de Lefkoşa – Girne yolu Ciklos bölgesinde, 4 gencin yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili eylem yaptı. Eylemde, UBP’nin söz konusu olayla ilgili saptamaları ve hükümetin yaptığı “ihmalleri” paylaşıldı, “Rapor ortada istifa nerede”, “hükümet istifa” pankartları açıldı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada, UBP olarak 4 gencin yaşamını yitirdiği olayı hassasiyet ve duyarlılık içinde yakından takip ettiklerini belirterek, burada acı olaylar yaşandığını, acı üstüne de siyaset yapmadıklarını ancak mühendis odaları ile polis raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte burada zafiyet, aksaklık ve ihmal olduğunu gördüklerini söyledi.

“İNSAN HATASI, MÜHENDİSLİK HATASI”

Saner, bu acı üzerinden politika yapmayacaklarını söylediklerini anımsatarak, ancak olayla ilgili rapor üzerine olayın nereden kaynaklandığının da ortaya çıktığını ve sebebinin insan hatası, mühendislik hatası sorunu olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

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