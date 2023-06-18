Üç Farklı Yerde Trafik Kazası

1. 17.06.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak boyunca, MH 882 plakalı aracı batı istikametine doğru kullanan Ayfer HASANOĞLU (K-47), seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Arzum Cafe önüne geldiğinde, o esnada köpekten korkup kaçarken yola atılan Simal DOĞANTÜRK (Ç-6) çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.06.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca meçhul plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan kimliği meçhul araç sürücüsü, seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Batukan Oto Galeri önlerine yaklaştığında önünde ayni istikamete doğru seyreden Mustafa Oğulcan FARAŞ (E-28) yönetimindeki HL 857 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalıştığı sırada HL 857 plakalı araca çarpıp olay yerinden ayrılmıştır.

Çarpma sonucu kontrolünü kaybeden HL 857 plakalı araç yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan HL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ekin TUNA (K-21), Ayşe GÜLYİĞİT (K-21) ve Gözde İŞLER (K-21) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 18,06,2023 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Emre Ali (E-30) 196 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 929 plakalı salon araç ile kuzey istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ile o esnada karşı istikametten gelmekte olana Hayat KARAHASAN (E-44) yönetimindeki HJ 194 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.