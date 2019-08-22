  • BIST 95.705
  • Altın 277,086
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3743
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılar (VİDEO)

» »
ABD’de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusu’nda Half Moon Körfezi’nde suya düştü.
Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılar (VİDEO)

Uçağın suya düşme anları, bir başka uçağı kullanan Owen Leipelt tarafından kaydedildi. Uçaktan yara almadan kurtulan Lesh ve arkadaşının sudan kurtarılma görüntülerini ise kendileri kaydetti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu’nun üzerinde uçmakta olan küçük uçak, motor arızası sebebiyle Half Moon Körfezi’nde okyanusa düştü. Uçağın düşme anlarını, başka bir uçağı kullanan arkadaşı kaydetti. Uçağın düşmesinin ardından Lesh ve arkadaşı uçaktan yara almadan kurtuldu. Kazadan kurtulan Lesh ve arkadaşı, 40 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi. Arkadaşı Leipelt’in yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen helikopter, Lesh ve arkadaşını kurtardı.

Olay sonrası yerel basına konuşan pilot David Lesh, “Su çok çabuk bir şekilde soğudu. 20 dakika sonra donmaya başladık. Her yerde denizanaları vardı ve bizi ısırdılar. Etrafımızda balinalar geziyordu” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in ölüm nedeni kesinleşti17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:01
  • Otoyolda sekiz telefonla Pokemon oynarken yakalandı17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
  • 26 yıl suçsuz yere hapis yatan ABD'liye 1.3 milyon dolar tazminat16 Ağustos 2019 Cuma 17:24
  • ABD'de polis 'davetsiz düğün hırsızı"nın peşinde15 Ağustos 2019 Perşembe 21:25
  • El Paso saldırısında eşini kaybeden adam, ‘ailesi olmadığı için’ cenazeye kent halkını çağırdı15 Ağustos 2019 Perşembe 18:47
  • ABD polisi, davetli olmadığı düğünlere gidip hediyeleri çalan kadını arıyor15 Ağustos 2019 Perşembe 18:45
  • Hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in evinden kadın elbiseli Bill Clinton tablosu çıktı15 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
  • Kanada Başbakanı Trudeau: Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum15 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
  • ABD’de baskına giden polisler rehin alındı; özel harekat onları kurtarmaya gitti: Altı polis yaralandı15 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
  • Sputnik:Rusya, nükleer kapasiteli 2 'Beyaz Kuğu'yu ABD sınırına gönderdi14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti