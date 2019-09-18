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Ücretsiz İngilizce ders kurslarına LTB El Ele Çocuk Merkezi de dahil edildi

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Geçtiğimiz iki yıl Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında imzalanan ücretsiz ingilizce dersi protokolü bu yıl genişletilerek yenilendi
Ücretsiz İngilizce ders kurslarına LTB El Ele Çocuk Merkezi de dahil edildi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt’un imza koyduğu protokol ile Haspolat,Surlariçi ve LTB El Ele Çocuk Merkezi çocuklarına yönelik ücretsiz İngilizce dersleri düzenlenecek.

Surlariçi ve Haspolat’taki çocuklaraücretsiz İngilizce dersleri verilmesi bu yılki protokol ile imza altına alındı ve 2019-2020 öğrenim yılı boyunca Surlariçi ile Haspolat’taki 8-11 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz İngilizce dersleri verilecek. Bu yıl ayrıca LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde eğitim gören 3-4 yaş aralığındaki çocuklara da 2019-2020 öğrenim yılı boyunca okul müfredatına uygun olarak ücretsiz İngilizce eğitim imkanı sunulacak.

Başkan Harmancı: “LTB El Ele Çocuk Merkezi de protokol kapsamına dahil edildi”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı,YDÜ ile 3.kez bu işbirliğini resmileştirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyerek 3 yılda sosyal mahrumiyetle mücadele eden bölgelerde tamamlayıcı ingilizce derslerini YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile dayanışma içinde sürdürdüklerini vurguladı.

Başkan Harmancı. “Geçtiğimiz yıl derslerden yüzlerce çocuk faydalandı”

Başkan Harmancı geçtiğimiz yıl düzenlenen derslerden yüzlerce çocuğun faydalandığını, Haspolat ve Surlariçi’ndeki çocukların neşesinin,kazanımlarının üniversite-şehir bütünleşmesine çok güzel bir örnek oluşturduğuna dikkat çekti.

Haspolat ve Surlariçi’nin yanısıra bu protokol kapsamı içine aldıkları LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki  3-4 yaş çocuların da İngilizce ile tanışacak olmalarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Harmancı ayrıca bu yıl 20 Ekim Pazar günü yapılacak Lefkoşa Maratonu’nu da LTB El Ele Çocuk Merkezi için koşacaklarını belirtti.

LTB Başkanı Harmancı: “YDÜ camiasına gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Özellikle öğretmen adayları için iyi bir deneyim olacaktır ve işbirliğimizin katlanarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Kurt: “Bu tür işbirliklerine çok fazla önem veriyoruz”

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt ise topluma hizmet etmek,toplumu dönüştürmek misyonuyla hareket eden YDÜ’nün bu tür işbirliklerine çok fazla önem verdiğini kaydederek 18 bine yakın öğrencisini Lefkoşa’nın daha iyi şeyler üretebilmesi için kullanabileceklerini ifade etti.

Kurt: “Bu işbirliğinden çocuklarımız,öğretmenlerimiz ve Lefkoşa kazansın”

Kurt konuşmasını “ Bu farklı deneyimin sonunda ihtiyaçlı çocuklarımız kazanıyor. Bu tür işbirliklerine her zaman açığız ve her türlü bilimsel katkıyı YDÜ olarak yapabileceğimizi bir kez daha teyit ediyorum. Bu 3.yılımız.Umarım bu işbirliği 6,9,12 olur ve daha da bir süreklilik kazanır.Bu işbirliğinden çocuklarımız,öğretmenlerimiz ve şehir kazansın.” sözleriyle tamamladı.

 

 

 

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