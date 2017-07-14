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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz (Avusturya) - Mladost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibi olacak. Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin ilk maçını, deplasmanda Podgorica 1-0 kazandı.

 

 

Galatasaray, Östersunds'u elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Inter Bakü (Azerbaycan) - Fola Esch (Lüksemburg) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Inter Bakü-Fola Esch eşleşmesinin ilk maçını, Inter Bakü sahasında 1-0 kazandı.

Kaynak: CNN TÜRK
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