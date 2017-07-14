UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz (Avusturya) - Mladost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibi olacak. Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin ilk maçını, deplasmanda Podgorica 1-0 kazandı.
Galatasaray, Östersunds'u elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Inter Bakü (Azerbaycan) - Fola Esch (Lüksemburg) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Inter Bakü-Fola Esch eşleşmesinin ilk maçını, Inter Bakü sahasında 1-0 kazandı.
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