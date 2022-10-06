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Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İtalya'nın aşırı sağcı lideri Meloni'ye, 100 inek karşılığında evlilik teklif etti

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Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Kara Kuvvetleri Komutanı olan oğlu Muhoozi Kainerugaba’ın görevine son verdi. Muhoozi Kainerugaba, “Sinirimizi bozmasınlar, Kenya’yı 2 haftada işgal ederim” demişti.
Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İtalya'nın aşırı sağcı lideri Meloni'ye, 100 inek karşılığında evlilik teklif etti

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Kara Kuvvetleri Komutanı olan oğlu Muhoozi Kainerugaba’ın görevine son verdi. Muhoozi Kainerugaba, “Sinirimizi bozmasınlar, Kenya’yı 2 haftada işgal ederim” demişti.

Görevine son verilen Muhoozi, İtalya’nın yeni Başbakanı olması beklenen aşırı sağcı Giorgia Meloni’ye 100 inek karşılığında evlenme teklif etti.

Artık asker olmadığıma göre, sivil hayatımda dünya turuna çıkabilirim” diyen Muhoozi Kainerugaba, evlilik teklifinde ısrarını sürdürdü: “İtalyan gümrüklerinden 100 inek nasıl geçirilir bilen var mı?”

Muhoozi Kainerugaba, İtalya’nın Uganda Büyükelçisi Massimiliano Mazzanti ile “yakın arkadaş” olduğunu ifade etti: “Meloni’ye evlilik teklifiyle ilgili yakın dostum Büyükelçi Massimiliano Mazzanti’yi görevlendirdim.”

BABASI ÖZÜR DİLEDİ

Kara Kuvvetleri Komutanı iken internet üzerinden “Kenya sinirimizi bozmasın. Ben ve adamların, 2 hafta içinde başkentleri Nairobi’yi işgal ederiz” tehdidinde bulunan Muhoozi Kainerugaba, Cumhurbaşkanı babası Yoweri Museveni tarafından görevden alındı.

Yoweri Museveni, Kenya’dan özür diledi “Kenya ile ortak geçmişimiz, kültürümüz, dilimiz ve bağımız var. Bu bağa ve güven ilişkisine zarar gelmesini istemiyoruz. Doğu Afrika’nın birlik olması lazım.”

PUTİN’E DESTEK ÇIKTI

“Twitter Generali” lakaplı eski Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, 25 Eylül’de Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e destek paylaşımı yaptı:

“Sayın Putin, nükleer silah kullanmanıza gerek yok. Rusya’ya yapılan saldırı, Afrika’ya yapılmış sayılır. Yanınızdayız!”

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